Amasya'da Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Amasya'da Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Amasya\'da Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Amasya'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenle bırakıldı.

AMASYA'da apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Kaçıp manava, itfaiye aracının tekerine ve ardından beyaz eşya dükkanına giren kedi, ekipler tarafından yakalanıp, yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Yüzevler Mahallesi'ndeki Dedem Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi fark eden ev sahipleri, durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Ekipler, havalandırma boşluğundaki kediyi dikkatli çalışmayla, bulunduğu yerden çıkardı. Taşıma kafesine konulup itfaiye aracına götürülürken kedi, bir anda kaçtı. Kedi önce manava, ardından itfaiye aracının teker bölümüne girdi. Hayvanın zarar görmemesi için dikkatli davranan ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ancak kedi yeniden kaçtı ve yakındaki bir beyaz eşya dükkanına girdi. İtfaiye ekipleri, kediyi beyaz eşya dükkanında yakalamak için yeniden çalışma yaptı. Kedinin peşinden farklı noktalara giden ekiplerin mücadelesi, çevredekilerin de ilgisini çekti. Ekipler, bir süre sonra kediyi yakalayıp kafese aldı. Kedi, daha sonra da yaşam alanına bırakıldı. Yaşananları izleyen mahalleli kedinin güvenle kurtarılması için mücadele eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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