Amasya'da Meridyenpark'a giren yaban domuzu polis ekiplerince etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Amasya'da Meridyenpark'a giren yaban domuzu polis ekiplerince etkisiz hale getirildi

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Amasya\'da Meridyenpark\'a giren yaban domuzu polis ekiplerince etkisiz hale getirildi
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Amasya'da Meridyenpark Sitesi'nde saat 18.00 sıralarında binaya giren yaban domuzu, site sakinleri arasında paniğe yol açtı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken binada kalan yaban domuzu polisin silahla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

AMASYA'da bir sitenin binasına giren yaban domuzu, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Göllü Bağları Mahallesi Meridyenpark Sitesi'nde meydana geldi. Site içerisinde görülen yaban domuzu, sakinler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Binanın içerisinde kalan yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyonu Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasya'da Meridyenpark'a giren yaban domuzu polis ekiplerince etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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