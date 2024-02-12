Amasya'da İlkokul Öğrencisi Trafik Polisi Olma Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da İlkokul Öğrencisi Trafik Polisi Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Amasya\'da İlkokul Öğrencisi Trafik Polisi Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Amasya'da Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Oğuz Kağan Mıkkırdı'nın trafik polisi olma hayalini gerçekleştiren polisler, minik öğrenciyi Emniyet Müdürlüğüne davet ederek trafik polisi kıyafeti giydirdi. Mıkkırdı, trafik polisleriyle birlikte fotoğraf çektirip akülü arabalarla trafik parkurunda tur attı.

12.02.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da ilkokul birinci sınıf öğrencisinin "trafik polisi" olma isteğinden haberdar olan polisler, minik öğrencinin hayalini gerçekleştirdi.

Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Oğuz Kağan Mıkkırdı'nın trafik polisi olma hayalinden, sınıf öğretmeninin paylaşımıyla sosyal medya aracılığıyla haberdar olan Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mıkkırdı'nın ailesiyle irtibata geçti.

Oğuz Kağan Mıkkırdı ve annesi Ümmü Gülsüm Mıkkırdı'yı Emniyet Müdürlüğüne davet eden ekipler, Oğuz Kağan'a trafik polisi kıyafeti giydirdi.

Mıkkırdı ekip otosuna binerek trafik polisleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Trafik polislerinden trafik kurallarını öğrenen minik öğrenci, akülü arabalarla trafik parkurunda tur attı.

Anne Ümmü Gülsüm Mıkkırdı, oğlunun çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

Oğuz Kağan Mıkkırdı ise "Hayalim trafik polisi olmak ve trafik polisi yeleği giymek. Polis amcalar bana trafik polisi kıyafeti giydirdi. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Oğuz Kağan, Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da İlkokul Öğrencisi Trafik Polisi Olma Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da İlkokul Öğrencisi Trafik Polisi Olma Hayalini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement