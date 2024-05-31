Amasya'da öğrenciler İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Amasya'da öğrenciler İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti

Amasya\'da öğrenciler İsrail\'in Filistin\'e saldırılarını protesto etti

Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler siyah elbiseler giyerek ve taşıdıkları dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de öğrencilere destek vererek, 'Çocuklar ölmesin, zulüm dursun' nidalarıyla seslendi. Etkinlik, dua edilmesi ve öğrencilerin gökyüzüne siyah balon bırakmasının ardından sona erdi.

31.05.2024 16:29
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Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Amasya Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, siyah elbiseler giyerek ve taşıdıkları dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

İsrail'e tepki gösteren öğrencilere destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Öğrencilerimiz İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınamak, farkındalık oluşturmak, hissiyatlarını paylaşmak için hep bir ağızdan, 'Çocuklar ölmesin, zulüm dursun' nidalarıyla sesleniyor. Biz de kendileriyle aynı anı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amasya'dan hep beraber sesleniyoruz, çocuklar ölmesin, Filistin'de zulüm artık dursun." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dua edilmesi ve öğrencilerin gökyüzüne siyah balon bırakmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da öğrenciler İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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