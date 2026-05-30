Mersin'den Amasya'ya gelen ve terminalde park halinde olan 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsünde, saat 09.00 sıralarında duman yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsü sardı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Amasya'da Otobüs Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
