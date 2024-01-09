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Amasya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama - Son Dakika
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Amasya'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama

Amasya'nın Merzifon ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yolculardan B.Y'nin üzerinde ve el çantasında 395 gram metamfetamin ele geçirildi. B.Y. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

09.01.2024 - 16:36,
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde durdurulan otobüsteki yolculardan B.Y'nin üzerinde ve el çantasında 395 gram metamfetamin madde çıktı. Adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merzifon- Çorum kara yolunda polis tarafından yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste bulunan yolculardan B.Y'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

Amasya\'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama
Kaynak: DHA
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