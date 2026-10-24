Amasya\'da polis, özel eğitim alan 15 öğrenciye pasta kesip doğum günü sürprizi yaptı

Amasya'da polis, özel eğitim alan 15 öğrenciye pasta kesip doğum günü sürprizi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret eden Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli 15 öğrenci için pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler sınıfları tek tek gezerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel eğitim gören öğrenciler için pasta keserek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumsal bağları güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti.
Okulda eğitim alan özel gereksinimli 15 öğrenci için özel bir pasta hazırlatan polis ekipleri, sınıfları tek, tek gezerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Kaynak: AA
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