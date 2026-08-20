Amasya'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu

Amasya\'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ve Türkiye Bisiklet Federasyonu, geri dönüşüm ve sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenledi.

Amasya'da Yeşilay Şubesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Amasya İl Temsilciliği işbirliğinde, sağlıklı yaşama ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletsever, farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi. Katılımcılar, doğanın korunmasına ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla etkinliğe 5'er adet atık pet şişe getirerek katıldı.

Grup, 7 kilometrelik parkur boyunca bisiklet sürerek Hacılar Meydanı'na ulaştı.

Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, gazetecilere, etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek istediklerini belirten Türkmen, "Ailelerin birlikte vakit geçirmesine katkı sağlamayı ve bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bisiklet turu sırasındaki pet şişe uygulamasıyla da geri dönüşüme katkı sağlamayı ve doğanın korunmasına dikkati çekmeyi hedefledik." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Amasya İl Temsilcisi Abdullah Gökçe ise amaçlarının yalnızca bir spor aktivitesi yapmak olmadığını vurgulayarak, insanları sosyalleşmeye teşvik etmeyi ve bağımlılıklardan uzak tutmayı istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Amasya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:34
Nereden nereye İşte Yasin Öztekin’in yeni takımı
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:20
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fenerbahçe favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:48:17. #7.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.