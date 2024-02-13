Amasya'da Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler hareketli - Son Dakika
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Amasya'da Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler hareketli

Amasya\'da Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler hareketli

Amasya'daki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde vitrinlerini gül, papatya, orkide gibi rengarenk çiçeklerle süsleyerek hareketlilik yaşadı. Çiçekçi Fatih Tekcan, her yıl 14 Şubat öncesinde çiçek satışlarının 2-3 kat arttığını belirtti ve Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini söyledi.

13.02.2024 14:37
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Amasya'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik sürüyor.

Kentteki çiçekçiler Sevgililer Günü nedeniyle vitrinlerini gül, papatya, orkide başta olmak üzere rengarenk çiçekçilerle süsledi.

Çiçekçi Fatih Tekcan, gazetecilere, her yıl 14 Şubat öncesinde çiçek satışlarının normale göre 2-3 kat arttığını söyledi.

Tekcan, Sevgililer Günü'nde en fazla kırmızı gülün rağbet gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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