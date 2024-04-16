Amasya'da Telli Turna Çifti Yine Yuva Yaptı - Son Dakika
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Amasya'da Telli Turna Çifti Yine Yuva Yaptı

Amasya\'da Telli Turna Çifti Yine Yuva Yaptı

Amasya'da son 2 yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yedikır Baraj Gölü'nde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki telli turnaların yeni yaptıkları yuvada çift ve yumurtaları gözlem altına alındı. Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı belirtilmişti.

16.04.2024 17:18  Güncelleme: 17:23
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Amasya'da son 2 yıldır görüntülenen telli turna çifti, bu sene de aynı yere gelerek yuva yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında gözlem ve izleme çalışmaları devam ediyor.

Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü'ne gelen nesli tükenme tehlikesi altındaki telli turnalar, yeni yaptıkları yuvanın çevresinde görüldü.

Telli turna çifti ve yumurtaları, sorun yaşanmaması için DKMP ekiplerince takibe alındı.

Türkülere konu olan telli turnaların kısa süre sonra kuluçkada olan yavrularının çıkması bekleniyor.

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yıllarındaki kayıtlarını içeren ve ?2019 yılında yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da Telli Turna Çifti Yine Yuva Yaptı - Son Dakika

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