Amasya'da tırın yatak bölmesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.
Ekipler yaptıkları aramada, tırın yatak bölmesinde saklanan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakaladı.
Tır sürücüsü "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.???????
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