Amasya'dan 80 Kız Öğrenci Gençlik Kampına Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Amasya'dan 80 Kız Öğrenci Gençlik Kampına Uğurlandı

Amasya\'dan 80 Kız Öğrenci Gençlik Kampına Uğurlandı
25.07.2025 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 80 kız öğrenci, sosyal destek programı çerçevesinde doğa kampına gönderildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Geleceğimizi İnşa Ediyoruz" projesi çerçevesinde, dar gelirli ailelere mensup 80 kız öğrenci Samsun'un Nebiyan Yaylası'nda düzenlenen Gençlik Doğa Kampı'na uğurlandı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan kamp grubunu, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ile Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinden yolcu etti.

25-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek kampta, gençlerin kişisel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak, sosyal etkinlikler aracılığıyla kaynaşmalarını sağlamak, birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirerek devlete aidiyetlerini pekiştirmek amaçlanıyor.

Kamp boyunca gençler, gençlik liderleri eşliğinde geleneksel okçuluk, havalı tabanca, doğa yürüyüşleri, ebru ve hat sanatı atölyeleri, voleybol turnuvaları, akıl ve zeka oyunları, lider gecesi ve kamp ateşi gibi birçok etkinliğe katılarak hem eğlenecek hem de yeteneklerini keşfedecekler. Ayrıca kamp alanında masa tenisi, mini golf, basketbol ve futbol gibi sportif faaliyetlerden de yararlanabilecekler.

Kampa katılan öğrencilerden Çiğdem Altay, "Bugün Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun'daki kampa gitmek için buradayız. Bu imkanı sağlayan tüm yetkililere çok teşekkür ederim. Kampta hem eğleneceğiz hem de turnuvalara katılacağız, tatil gibi olacak bizim için" diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Etkinlik, Gençlik, Güncel, Samsun, amasya, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'dan 80 Kız Öğrenci Gençlik Kampına Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
’’Fenerbahçe’ye gidiyorum’’ diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı ''Fenerbahçe'ye gidiyorum'' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi Sanık sayısı 4’e yükseldi Ahmet Minguzzi cinayetinde dosyalar birleştirildi! Sanık sayısı 4'e yükseldi
Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme İşte masadaki o isimler Ali Koç ve Mourinho arasında kritik görüşme! İşte masadaki o isimler
İbrahim Kalın’dan Özgür Özel ziyareti Gündemde terörsüz Türkiye var İbrahim Kalın'dan Özgür Özel ziyareti! Gündemde terörsüz Türkiye var
Japonya’ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ne veda etti Japonya'ya altın sette kaybeden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı

16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
15:31
Numan Kurtulmuş, ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için partilerden 31 Temmuz’a kadar isim istedi.
Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.
22:04
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor
Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
21:56
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
21:11
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
21:04
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında
Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
20:31
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında
Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
20:21
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
20:20
Elif Elmas geri dönüyor
Elif Elmas geri dönüyor
20:06
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 16:50:28. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'dan 80 Kız Öğrenci Gençlik Kampına Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.