Amasya\'dan Dolandırıcılık Uyarısı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık ve KADES konularında bilgilendirdi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetlerinde dolandırıcılık türlerine karşı dikkat edilmesi gerekenler, hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı alınabilecek tedbirler, KADES uygulamasının hayat kurtaran kullanımı ve kolaylıkları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru ve etkin kullanımı konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, dağıttıkları broşürler ve birebir görüşmelerle de vatandaşların merak edilen sorularını da yanıtladı.