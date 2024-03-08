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Trafik denetimi yapan Amasya Emniyet Müdürü Kurt kadın sürücülere çiçek verdi

AMASYA - Amasya'da polislerin yaptığı trafik denetimine katılan Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurallara uyan kadın sürücülere çiçek verip teşekkür etti.

Sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Emniyet Müdürü Kurt, "Kadın sürücülerden çok memnunuz. Bizim gözlemlerimize göre kadın sürücüler daha dikkatli" dedi.

Emniyet kemeri kullanımı ve yayalara yol verme gibi konularda kadın sürücülerin daha hassas olduğunu belirten Kurt, kadınların sosyal hayata katılımlarından memnun olduklarını vurguladı.

Çiçek alan sürücülerden Sıla Temizişler de "Trafik denetiminde böyle bir şey beklemiyordum. Çok mutlu oldum" diye konuştu.