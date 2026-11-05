Amasya Göynücek\'te köy ve merkezdeki gıda işletmelerine hijyen denetimi yapıldı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelere yönelik gıda denetimleri yapıldı.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ve gıda kontrol personelleri, Karaşar, Pembeli, Damlaçimen köyleri ve ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Dikici, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.