Amasya Göynücek\'te köy ve merkezdeki gıda işletmelerine hijyen denetimi yapıldı

Amasya Göynücek'te köy ve merkezdeki gıda işletmelerine hijyen denetimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göynücek'te gıda işletmelerine yönelik denetimlerde Karaşar, Pembeli, Damlaçimen köyleri ve ilçe merkezi kontrol edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, hijyen ve gıda güvenilirliğinin denetlendiği çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelere yönelik gıda denetimleri yapıldı.
Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ve gıda kontrol personelleri, Karaşar, Pembeli, Damlaçimen köyleri ve ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Dikici, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: AA
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