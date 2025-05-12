Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Amasya Gümüşhacıköy'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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