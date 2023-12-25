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Amasya'nın Suluova ilçesinde yüksek rakımlı köylerde kar yağışı - Son Dakika
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Amasya'nın Suluova ilçesinde yüksek rakımlı köylerde kar yağışı

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu. Eğribük, Derebaşalan, Kıranbaşalan, Kuzualan, Çukurören, Akören, Soku, Seyfe, Karaağaç ve Alabedir köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 10-15 santimetreye kadar çıktı.

Amasya\'nın Suluova ilçesinde yüksek rakımlı köylerde kar yağışı
25.12.2023 - 11:55,
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Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu.

Şehir genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Suluova ilçesine bağlı Eğribük, Derebaşalan, Kıranbaşalan, Kuzualan, Çukurören, Akören, Soku, Seyfe, Karaağaç ve Alabedir köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10-15 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya'nın Suluova ilçesinde yüksek rakımlı köylerde kar yağışı - Son Dakika
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