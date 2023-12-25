Amasya\'nın Suluova ilçesinde yüksek rakımlı köylerde kar yağışı

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CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı•
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu.
Şehir genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından Suluova ilçesine bağlı Eğribük, Derebaşalan, Kıranbaşalan, Kuzualan, Çukurören, Akören, Soku, Seyfe, Karaağaç ve Alabedir köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10-15 santimetreye kadar çıktığı öğrenildi.
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