Amasya Suluova'da sığırcıkların gökyüzü dansına başka kuşlar da katıldı

Amasya Suluova'da sığırcıkların gökyüzü dansına başka kuşlar da katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Suluova ilçesinde sığırcıklar sabah saatlerinde dakikalarca gökyüzünde dans ederek güzel görüntüler oluşturdu. Danslarına kısa süre başka kuşlar da katılan sığırcıkların bu anları bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, sabah saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcıklar güzel görüntüler oluşturdu.
Suluova semalarında ortaya çıkan sığırcıklar, dakikalarca gökyüzünde dans etti.
Toplu şekilde farklı yönlere uçan sığırcıklar, vatandaşların ilgisini çekti. Sığırcıkların dansına kısa bir süre başka kuşlar da dahil oldu.
Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: AA
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