Amasya Taşova Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya Taşova Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı

Geniş Video İzle

31 Mart yerel seçiminde CHP'ye geçen Amasya Taşova Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı. Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 32 milyon 715 bin 775 TL borç devraldıklarını açıkladı.

25.04.2024 11:48  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAFET ÖZTÜRK

31 Mart yerel seçiminde 44 yıl sonra CHP'ye geçen Amasya Taşova Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı. Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 32 milyon 715 bin 775 TL borç devraldıklarını açıklayarak mali durum tablosunu belediye binasına astı.

Amasya'nın Taşova Belediyesi, yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçti. Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, AKP'li yönetiminden kalan 32 milyon 715 bin 775 TL borcun yer aldığı afişi belediye binasına astı. Borç kalemleri ise şöyle sıralandı:

"Vergi borcu: 318 bin 237 lira 19 kuruş.

İller Bankası Kredi: 9 milyon 181 bin 205 lira 13 kuruş.

SGK Borcu İlbank Dahil: 13 milyon 152 bin lira.

Şirkete Olan Borç: 2 milyon 316 bin 474 lira 31 kuruş.

İlbank Aylık Borç: 650 bin 832 lira."

Amasya Taşova Belediyesi\'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı
Kaynak: ANKA

Ömer Özalp, Amasya, Taşova, Özalp, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Taşova Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:22 Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:27:29. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya Taşova Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement