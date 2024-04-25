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Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

RAFET ÖZTÜRK

31 Mart yerel seçiminde 44 yıl sonra CHP'ye geçen Amasya Taşova Belediyesi'nin AKP döneminden kalan borcu açıklandı. Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, 32 milyon 715 bin 775 TL borç devraldıklarını açıklayarak mali durum tablosunu belediye binasına astı.

Amasya'nın Taşova Belediyesi, yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçti. Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, AKP'li yönetiminden kalan 32 milyon 715 bin 775 TL borcun yer aldığı afişi belediye binasına astı. Borç kalemleri ise şöyle sıralandı:

"Vergi borcu: 318 bin 237 lira 19 kuruş.

İller Bankası Kredi: 9 milyon 181 bin 205 lira 13 kuruş.

SGK Borcu İlbank Dahil: 13 milyon 152 bin lira.

Şirkete Olan Borç: 2 milyon 316 bin 474 lira 31 kuruş.

İlbank Aylık Borç: 650 bin 832 lira."