Amasya Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Etkinliği

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Amasya Üniversitesinde 15. Geleneksel Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırılara dikkati çekmek amacıyla, "Filistin'e Not" etkinliği düzenlendi.

Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde Üniversite Yeniler Kulübü tarafından, Filistin bayrağı şeklinde oluşturulan panoya not bırakan öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.

Not yazan öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Bu zulmü gerçekleştirenler ve zulme sesiz kalanlar, asıl büyük hesabı Allah'a vereceklerdir. Biz sessiz kalmıyor, elimizden geleni yapıyoruz." dedi.