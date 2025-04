Amatör Tiyatrocu Kadınlardan 'Yaşayamamak' Oyunuyla Duygu Dolu Performans

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro kursunda tanışan amatör tiyatroya gönül vermiş kadınlar, AES Sanat Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Ergin Sezen'in yönetmenliğinde, "Yaşayamamak" adlı oyunu Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu.

AES Sanat Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Ergin Sezen'in yönetmenliğinde hazırlanan ve modern insanın varoluşsal sancılarını anlatan "Yaşayamamak" oyunu, 7 Nisan 2025'te, Ankara'da Aralık Sahne'de izleyiciyle buluştu.

Tiyatro oyununda rol alan tüm oyuncular, orta-üst yaş grubundan amatör tiyatro oyuncusu kadınlardan oluştu. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro kursunda tanışan kadınlar, kurs kapandıktan sonra da tiyatroya devam etti.

Kadın sığınma evlerinde yaşayan farklı karakterlerin trajik hikayelerinin anlatıldığı "Kadın Sığınağı" adlı oyunla daha önce izleyiciyle buluşan amatör tiyatrocu kadınlar, "Yaşayamamak" adlı oyunla ikinci kez sahnede yer aldılar.

Amatör tiyatrocular, Ayşe Ardıç, Beyhan Yasa, Ceren Kılıç Başkuş, Huriye Selçuk, Mahinur Çenetoğlu, Münife Yinanç, Nil Hızarcıoğlu, Olcay Bıçaklı, Seher İş ve Serpil Kılıç'ın rol aldığı oyunun yardımcı yönetmenliğini Ceren Kılıç Başkuş, ses ve ışık tasarımını Yarkın Ocak, kostüm tasarımını Beyhan Yasa yaptı.

AES Sanat Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Ergin Sezen, bu özel projeyi şöyle anlattı:

"Bu oyun yalnızca bir sahne gösterisi değil, şiirin tiyatro ile harmanlanarak yeniden doğduğu bir anlatım biçimi. Her dizede bir duygu, her replikte bir çığlık saklı. Yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgiyi, varoluş sancılarını, insanın hayata tutunma çabasını anlatıyoruz. Ülkemizin yetiştirdiği değerli şairlerimizin şiirleri burada sadece bir metin değil; bir nefes, bir hareket ve bir ses oluyor. Sahnede 10 kadın, her biri bu şiirsel ve tiyatral dünyada kendi sesini buluyor, kendi hikayesini anlatıyor. Bir yönetmen olarak bu süreci deneyimlemek, sahnede şiirin canlandığını görmek benim için tarif edilemez bir duygu."