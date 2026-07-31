Ambarlı Limanı\'nda 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

(İSTANBUL) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığınca İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere limana gelen bir konteyner, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda şüpheli bulundu.

Konteynerde yapılan ayrıntılı aramada, ticari eşyaların arasına gizlenmiş toz formunda maddeler tespit edildi.

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analizlerde, maddelerin pregabalin olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 ton uyuşturucu maddeye el konulurken, olaya ilişkin soruşturmanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.