Ambarlı Sahilindeki Tekne Restoranda Çıkan Kavgada 1 Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Ambarlı Sahilindeki Tekne Restoranda Çıkan Kavgada 1 Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

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AVCILAR'daki Ambarlı sahilinde bir tekne restoranda çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Serdar Ala henüz bilinmeyen bir nedenle tekne restorandaki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 3 kişiye silah çeken Ala, bıçaklandı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Ala, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Serdar Ala'nın (33) 6 ay önce de aynı kişilerle kavga yaşadığı öğrenildi.

22.07.2024 12:28
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AVCILAR'daki Ambarlı sahilinde bir tekne restoranda çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cezaevinden 2 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Serdar Ala henüz bilinmeyen bir nedenle tekne restorandaki 3 kişiyle tarıtşmaya başladı. Tartışma sırasında 3 kişiye silah çeken Ala, bıçaklandı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Ala, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Serdar Ala'nın (33) 6 ay önce de aynı kişilerle kavga yaşadığı öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Ambarlı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Ala, sahilde bulunan bir restoran teknedeki 3 kişiyle tartışmaya başladı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma sırasında Ala 3 kişiye bardak attı. Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti. Onur Ö., Eray A., ve Hüseyin E. ile tartışmaya devam eden Ala, üzerinde bulunan tabancayı 3 kişiye doğrulttu ancak tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan arbedede Eray A. Serdar Ala'yı bıçakladı. 2 şüpheli Onur Ö. ile Hüseyin E. ise, Ala'yı denize attı.

YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler ve polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bıçaklandıktan sonra denize atılan Serdar Ala, denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Ala hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ala'nın 3 şüpheliye doğrulttuğu silahın tutukluk yapması sonucu Eray A. tarafından birçok kez bıçaklandığı, ardından da Eray A. ve Onur Ö. tarafından denize atıldığı tespit edildi. Yaralı halde denizden çıkan Serdar Ala'nın aynı kişiler tarafından denize kovalandığı, yaralının tekrar denize atlayarak yüzerek kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Ekipler, 3 şüpheli ile 2 tanığı ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25, şüpheliler Onur Ö.'nün 10, Eray A.'nın 8, Hüseyin E.'nin ise, poliste 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan olay yerine gelen dalgıç polisler Ambarlı Sahili'nde uzun süre suç aleti olan bıçağı aradı.

PAZARTESİ GÜNÜ İŞE BAŞLAYACAKTI

5 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2 gün önce tahliye olan Serdar Ala'nın (33) 6 ay önce de yine aynı kişilerle kavga yaşadığı öğrenildi. Ala'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından alındı. Serdar Ala'nın Pazartesi günü işe başlayacağı da öğrenildi. Ala'nın cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Silivri'de toprağa verilecek.

Ambarlı Sahilindeki Tekne Restoranda Çıkan Kavgada 1 Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
Kaynak: DHA

Kavga, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambarlı Sahilindeki Tekne Restoranda Çıkan Kavgada 1 Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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