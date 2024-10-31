Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Tutuklandı

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hastaneye hasta bebek almaya giden ambulansa, sirenle yapılan uyarılara rağmen yol vermeyip, geçişini engellediği gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Orhan Çoban'ın ifadesi ortaya çıktı. Çoban ifadesinde, "Ambulansı görmedim, geldiğinden haberim yoktu" dedi.

Rahatsızlandığı için Manavgat'ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya'ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa, 28 Ekim'de saat 03.00 sıralarında D400 kara yolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobil sürücü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi ve görevlilere hakaret etti. Ambulansta görevli personel, o anları cep telefonu ile kaydetti.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda plakası belirlenen otomobilin sürücüsü Orhan Çoban yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan sürücü Orhan Çoban adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından avukatı eşliğinde ifadesi alınan Orhan Çoban, ambulansı fark etmediğini iddia ederek, "Ambulansı görmedim, geldiğinden haberim yoktu. Ambulansa kasıtlı olarak yol vermediğim suçlamasını kabul etmiyorum" dedi. Savcılık ifadesinin ardından Çoban, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'Görevi başındaki sağlık görevlisine hakaret' suçundan tutuklandı.

PARA CEZASI DA UYGUNLADI

Çoban hakkında ayrıca Manavgat Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından 'Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek', 'Sürekli en sol şeridi işgal etmek ve trafik güvenliğini sağlamak için yönetmelikte belirlenen diğer kural ve yükümlülüklere uymamak' suçlarından idari para cezası uygulandı.