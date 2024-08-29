Ambulansla Götürülen Genç Kadın Doktorlara Hakaret Etti, Cezaya Çarptırıldı

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Ambulansla götürüldüğü acil serviste doktorlara hakaret edip güvenlik görevlisinin elini ısırdığı iddiasıyla yargılanan genç kadın, 3 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, bu cezanın 6 katı kadar da dosya masrafı ve avukat vekalet ücreti ödeyecek.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, rahatsızlanan E.C. (25) adlı kadın, 28 Ağustos 2019'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine götürüldü.

Sedyede beklediği sırada kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren E.C'nin taşkınlık çıkarması üzerine doktorlar beyaz kod verdi.

Genç kadın, acil çağrıyla olay yerine ulaşan güvenlik görevlilerinden M.G'nin boynunu tırnaklarıyla çizip, sağ elini ısırdı, hakaretler savurdu.

Güvenlik görevlisinin şikayetçi olması üzerine E.C. hakkında 2020'de "kamu görevlisine karşı hakaret" ve "kamu görevlisine karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sürecinde savunması alınan sanık E.C, olay günü sinir krizi geçirip bayıldığını, ambulansla hastaneye götürüldüğünü, uyandığında kendisine tedavi uygulanmadığını fark ettiğini söyledi.

Karşısında oturan doktorların uyuduğunu öne süren E.C, "Ben de bu duruma sinirlendim. 'Ambulansla geliyorum, siz kimsiniz de görev başında uyuyorsunuz, hayırdır.' dedim. Sonra tartışma büyüdü, güvenlik görevlileri geldi. O anki sinirle onlara ne dediğimi hatırlamıyorum ama hakaret etmedim, kimsenin elini ısırmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

3 bin lirayı 10 taksitle ödeyecek

Sanıktan şikayetçi olan güvenlik görevlisi M.G. ise olay günü sanığın alkollü olduğunu, yanında arkadaşlarının da bulunduğunu anlattı.

Sanığın agresif tavırlar sergilediğini kaydeden M.G, "Sedyeden kalkıp doktorlara saldırmaya çalıştı. Beyaz kod verildiği için olay yerine gittim. Sanığı oradan uzaklaştırmaya çalışıyordum ama elimi ısırdı. Sadece bana değil oradaki herkese küfür etti. Üzerime çanta ve cep telefonu fırlattı ama bana isabet etmedi. Polis tutanak tuttu, onu da yırttı." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "hakaret" suçundan, yeterli delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

Sanığı, "kamu görevlisine karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun da 10 taksitle ödenmesini karara bağladı.

Mahkeme, şikayetçinin avukatının 17 bin 900 liralık vekalet ücreti ile 625 liralık yargılama masrafı olmak üzere toplam 18 bin 525 liranın sanık tarafından ödenmesine karar verdi.