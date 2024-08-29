Ambulansla Götürülen Genç Kadın Doktorlara Hakaret Etti, Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ambulansla Götürülen Genç Kadın Doktorlara Hakaret Etti, Cezaya Çarptırıldı

Ambulansla hastaneye götürülen genç kadın, acil serviste doktorlara hakaret ettiği ve güvenlik görevlisinin elini ısırdığı iddiasıyla yargılandı. Mahkeme, sanığı hakaret suçundan beraat ettirirken, kasten yaralama suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca dosya masrafı ve avukat vekalet ücreti ödemek zorunda kalacak.

29.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ambulansla götürüldüğü acil serviste doktorlara hakaret edip güvenlik görevlisinin elini ısırdığı iddiasıyla yargılanan genç kadın, 3 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, bu cezanın 6 katı kadar da dosya masrafı ve avukat vekalet ücreti ödeyecek.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, rahatsızlanan E.C. (25) adlı kadın, 28 Ağustos 2019'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine götürüldü.

Sedyede beklediği sırada kendisiyle ilgilenilmediğini öne süren E.C'nin taşkınlık çıkarması üzerine doktorlar beyaz kod verdi.

Genç kadın, acil çağrıyla olay yerine ulaşan güvenlik görevlilerinden M.G'nin boynunu tırnaklarıyla çizip, sağ elini ısırdı, hakaretler savurdu.

Güvenlik görevlisinin şikayetçi olması üzerine E.C. hakkında 2020'de "kamu görevlisine karşı hakaret" ve "kamu görevlisine karşı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sürecinde savunması alınan sanık E.C, olay günü sinir krizi geçirip bayıldığını, ambulansla hastaneye götürüldüğünü, uyandığında kendisine tedavi uygulanmadığını fark ettiğini söyledi.

Karşısında oturan doktorların uyuduğunu öne süren E.C, "Ben de bu duruma sinirlendim. 'Ambulansla geliyorum, siz kimsiniz de görev başında uyuyorsunuz, hayırdır.' dedim. Sonra tartışma büyüdü, güvenlik görevlileri geldi. O anki sinirle onlara ne dediğimi hatırlamıyorum ama hakaret etmedim, kimsenin elini ısırmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

3 bin lirayı 10 taksitle ödeyecek

Sanıktan şikayetçi olan güvenlik görevlisi M.G. ise olay günü sanığın alkollü olduğunu, yanında arkadaşlarının da bulunduğunu anlattı.

Sanığın agresif tavırlar sergilediğini kaydeden M.G, "Sedyeden kalkıp doktorlara saldırmaya çalıştı. Beyaz kod verildiği için olay yerine gittim. Sanığı oradan uzaklaştırmaya çalışıyordum ama elimi ısırdı. Sadece bana değil oradaki herkese küfür etti. Üzerime çanta ve cep telefonu fırlattı ama bana isabet etmedi. Polis tutanak tuttu, onu da yırttı." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "hakaret" suçundan, yeterli delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

Sanığı, "kamu görevlisine karşı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun da 10 taksitle ödenmesini karara bağladı.

Mahkeme, şikayetçinin avukatının 17 bin 900 liralık vekalet ücreti ile 625 liralık yargılama masrafı olmak üzere toplam 18 bin 525 liranın sanık tarafından ödenmesine karar verdi.

Kaynak: AA

Acil Servis, istanbul, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansla Götürülen Genç Kadın Doktorlara Hakaret Etti, Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ambulansla Götürülen Genç Kadın Doktorlara Hakaret Etti, Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement