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Ambulansla uyuşturucu taşıyan sağlık çalışanları yakalandı - Son Dakika
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Ambulansla uyuşturucu taşıyan sağlık çalışanları yakalandı

Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu taşıdığı tespit edilen sağlık çalışanları, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin Bağcılar'dan Başakşehir'e ambulansla uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuyu Bodrum'a göndermeye hazırlandıkları tespit edildi. 4 sağlık personeli operasyonla gözaltına alınırken, ambulansa uyuşturucuların teslim edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansla uyuşturucu taşıyan sağlık çalışanları yakalandı
27.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:46
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BAHÇELİEVLER'de, ambulansla uyuşturucu taşıdığı tespit edilen sağlık çalışanları, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin Bağcılar'dan Başakşehir'e ambulansla uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuyu Bodrum'a göndermeye hazırlandıkları tespit edildi. uyuşturucu ticareti yapan 4 sağlık personeli operasyonla gözaltına alınırken, ambulansa uyuşturucuların teslim edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul emniyeti Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansla uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, bunun üzerine söz konusu ambulansa sürekli olarak paket bırakan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin özel bir ambulansla Bağcılar'dan Bahçeşehir'e uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuları Bodrum'a göndereceklerini belirledi.

20 Aralık'ta söz konusu ambulansa operasyon düzenlendi. Operasyonda, ambulansın içinde 2 kg skunk uyuşturucu maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucuyu ambulansla taşıyan G.C.S. ve O.D., maddeyi almak üzere Bodrum'dan İstanbul'a gelen M.N. ve uyuşturucu ticareti yapan M.S.H. ile birlikte 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ambulansla ilgili yapılan incelemede, aracının tescil kayıtlarında "ambulans hizmetinde kullanılamaz-trafikten men" şerhi bulunan özel bir ambulans olduğu, şüphelilerin 4'ünün de sağlık çalışanı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheliler arasında M.S.H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, G.C.S., O.D. ve M.N. ise tutuklandı.

Şüphelilerin uyuşturucu madde poşetlerini ambulanslara taşıdıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin poşet içerisindeki uyuşturucuyu ambulanstakilere teslim ettikleri, paketi alan ambulansın yoluna devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA
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