Ambulanslara 74'üncü kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ambulanslara 74'üncü kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı

Ambulanslara 74\'üncü kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı

DİYARBAKIR'da dün öğleden sonra hasta taşıyan ambulansa taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.B. (30), gece saatlerinde de vakadan dönen ambulansa saldırdı.

24.12.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da dün öğleden sonra hasta taşıyan ambulansa taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.B. (30), gece saatlerinde de vakadan dönen ambulansa saldırdı. Sağlık görevlileri, bir yılda 74'üncü kez taşlı saldırıda bulunan R.B.'yi gördükleri konumları telsizden anons ederek, arkadaşlarını uyarmaya başladı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi İstasyon Meydanı mevkisinde dün öğleden sonra zihinsel engelli R.B., hastaneye vaka bıraktıktan sonra dönen ambulansa taşla saldırdı. Ambulansın ön camı kırılırken, R.B. ise kaçtı. Sağlık ekipleri de durumu polise bildirdi.

R.B. dün gece bu kez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi'nde başka bir ambulansla taşlı saldırıda bulundu. 197 suç kaydı olduğu belirlenen R.B.'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

R.B. dün geceki saldırıyla birlikte 1 yılda 74 kez ambulanslara taşlı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan ambulanslarda görevli sağlık ekipleri, R.B.'yi gördükleri konumları, telsizden anons ederek, o bölgelerdeki arkadaşlarını uyarmaya başladı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ YOK'

Türk Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı İhsan Yıldırım konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün öğleden sonra R.B isimli şahıs tarafından hasta taşıyan ambulansa saldırı yapılmıştı. Yapılan saldırıdan sonra R.B. gece saatlerinde İstasyon Meydanı civarında başka bir ambulansa tekrar bir saldırı yaptı. Bu saldırı maalesef 74'üncü saldırısı oldu. Bir an önce bu şahsın yakalanıp gerekli işlemler yapılarak tedavi altına alınması gerekmektedir. Ambulansta görev yapan sağlık çalışanlarının can güvenliği yoktur. Sağlık çalışanlarımız zihinsel engelli R.B.'yi gördükleri yerde komuta merkezini arayarak diğer sağlık çalışanlarının dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmekte ve can güvenliklerinin olmadığını söylemektedir. Bu olaylar böyle devam edemez" dedi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulanslara 74'üncü kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:33:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ambulanslara 74'üncü kez taşlı saldırıda bulundu; gören telsizden uyarmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.