Ambulanslara Fermuar Sistemi Çağrısı

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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bir video ile sürücülere "fermuar sistemi" ambulanslara yol vermeleri çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda, Bursa'da seyir halindeki araçların "fermuar sistemi" ile ambulansa yol verişleri yer alıyor. Paylaşımda, "Bursa'mıza teşekkürler! Siren sesini duyduklarında 'Fermuar Sistemi' ile sağ ve sol şeride yanaşarak ambulansa yol veren tüm sürücülere gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Çağrımızı yineliyoruz: 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver'" ifadeleri kullanıldı.