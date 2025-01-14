Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nden Ümit Özdağ\'a Suç Duyurusu

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AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, hafta sonu oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Birinci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 19'uncu hafta mücadelesinde karşılaştığı ve 1-0 kazandığı MKE Ankaragücü maçı öncesi İstiklal Marşı sırasında taraftarların ıslık çaldığı iddia edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından, "Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu Amedsporlu tribün teröristleri İstiklal Marşı'mızı ıslıkla protesto ettiler. Ankaragücü'ne oda veren oteli tehdit ettiler. Ankaragücülü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Ümit Özdağ hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla İstiklal Marşı'nın okunduğu anlara dair görüntülerle birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda İstiklal Marşı'nın ıslıklandığı bilgisinin tamamen asılsız olduğu, dezenformatif ve çirkin bir iftira olduğu ifade edilerek, "Ülkenin kamu barışını sağlama yönündeki konjonktürel durumunu zedeleme amacını taşıyan kötü niyetli, antidemokratik, ırkçı ve kamu barışını bozmaya elverişli bir yöntemdir" denildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu tarafından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X Twitter ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.