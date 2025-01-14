Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Ümit Özdağ'a Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Ümit Özdağ'a Suç Duyurusu

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nden Ümit Özdağ\'a Suç Duyurusu

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, MKE Ankaragücü maçı sonrası sosyal medya açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulüp, Özdağ'ın iddialarının kamu barışını tehdit ettiğini belirtti.

14.01.2025 16:20  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, hafta sonu oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Birinci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 19'uncu hafta mücadelesinde karşılaştığı ve 1-0 kazandığı MKE Ankaragücü maçı öncesi İstiklal Marşı sırasında taraftarların ıslık çaldığı iddia edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından, "Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu Amedsporlu tribün teröristleri İstiklal Marşı'mızı ıslıkla protesto ettiler. Ankaragücü'ne oda veren oteli tehdit ettiler. Ankaragücülü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Ümit Özdağ hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla İstiklal Marşı'nın okunduğu anlara dair görüntülerle birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda İstiklal Marşı'nın ıslıklandığı bilgisinin tamamen asılsız olduğu, dezenformatif ve çirkin bir iftira olduğu ifade edilerek, "Ülkenin kamu barışını sağlama yönündeki konjonktürel durumunu zedeleme amacını taşıyan kötü niyetli, antidemokratik, ırkçı ve kamu barışını bozmaya elverişli bir yöntemdir" denildi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Yönetim Kurulu tarafından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X Twitter ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Zafer Partisi, Sosyal Medya, Ankaragücü, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Medya, Hukuk, Spor, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Ümit Özdağ'a Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:22:00. #1.13#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Ümit Özdağ'a Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.