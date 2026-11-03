Amed Sportif kadın futbol takımı antrenmanını Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi izledi

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sorg, kulüp tesislerinde Asbaşkan Şengül Saruhanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyarette Sorg'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztürk de eşlik etti.

Kadın futbol takımının antrenmanını izleyen Sorg, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Ziyaret kapsamında karşılıklı forma takdimi gerçekleştirilirken, taraflar iyi niyet temennilerini paylaştı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Büyükelçi Sorg'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.