Amed Sportif kadın futbol takımı antrenmanını Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi izledi

Amed Sportif kadın futbol takımı antrenmanını Almanya'nın Ankara Büyükelçisi izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Diyarbakır temasları çerçevesinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne ziyarette bulundu. Sorg, kadın futbol takımının antrenmanını izleyip sporcularla bir araya geldi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübünü ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sorg, kulüp tesislerinde Asbaşkan Şengül Saruhanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.
Ziyarette Sorg'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztürk de eşlik etti.
Kadın futbol takımının antrenmanını izleyen Sorg, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.
Ziyaret kapsamında karşılıklı forma takdimi gerçekleştirilirken, taraflar iyi niyet temennilerini paylaştı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Büyükelçi Sorg'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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