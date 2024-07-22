Amerika Diyanet Merkezi İmamı Dursun Şahin, Sokak Müzisyenine İlahi Söyleyerek Eşlik Ediyor

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Sosyal medyada Amerikalı bir sokak müzisyenine ilahi söyleyerek eşlik ettiği videoyla ilgi çeken Amerika Diyanet Merkezi imamı Dursun Şahin, ilahiyatın yanında aldığı musiki eğitimiyle gönüllere dokunuyor.

Samsun İmam Hatip Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümünü bitiren Şahin, musikiye duyduğu ilgi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

Aralarında Üsküdar Çinili Camisi'nin de bulunduğu Türkiye'nin farklı illerindeki camilerde 22 yıldır imamlık yapan Şahin, son 6 aydır ise Maryland Eyaleti'ndeki Amerika Diyanet Merkezi'nde imam olarak görev alıyor.

New York'un sembol noktalarında sokak müzisyenlerinin çaldığı enstrümanlara ilahi okuyup eşlik ederek, çevredekilerin dikkatini çeken Şahin, insanların İslamiyet'e ilgi duymasına katkı sağlıyor.

"Musiki, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak demek"

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının ilkokul 5. sınıfta köylerine atanan imam Erbil Kuzu sayesinde değiştiğini belirtti.

Kuzu'nun akşam ezanını okuyuş şeklinden etkilenen ve ardından da dedesinin radyoda dinlediği şarkılar sayesinde müziğe yöneldiğini dile getiren Şahin, 2001'de gittiği cuma namazında makamla okuduğu ezanın il müftüsünce çok beğenildiğini ve daha sonra imam olarak atandığını anlattı.

Görevine başladıktan sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gittiğini ardından da çeşitli din adamları ve müzisyenlerden repertuvar eğitimi aldığını belirten Şahin, 6 ay önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Dini Musiki bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladığını söyledi.

Şahin, kendisi için müziğin bir "aşk" olduğunu, musikinin Kur'an-ı Kerim'i, ezanı, selayı güzel okumak, müezzinliği güzel yapmak anlamına geldiğini vurguladı.

Eğitimli bir sesin ortaya çıkardığı melodinin insanları daha çok etkilediğine işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela Çinili Camisi'ne Güney Amerika'dan bir ziyaretçi grup gelmişti. Camiyi ziyaret ederken müzikle uğraştığımı söylemiştim, bana 'Küçük bir şey okur musun' dediler. Ben de sela okumuştum, o esnada insanların ağladığını, gözyaşlarının yanaklarından aşağı süzüldüğünü gördüm. Düşünün karşı taraf sizin ne söylediğinizi bilmiyor, ne manaya geldiğini bilmiyor ama o ses, o tını, o sözler karşıdaki insanı etkileyebiliyor."

"Hem Üsküdar'da hem de Amerika'da bu şekilde dine karşı ilgi başladı"

New York'ta denk geldikleri sokak müzisyenine nihavent makamında ilahi okuyarak eşlik ettiği videonun kısa sürede yayıldığını ve çok beğeni aldığını dile getiren Şahin, o anları şöyle anlattı:

"Müzisyeni dinleyince kulağıma nihavent makamı geldi. Gidelim yanına bir şeyler okuyalım dedim. Aralarda müzisyen süsleme yaptı ve ortaya güzel bir şey çıktı. Hazırlansak böyle güzel bir video olmazdı düşünüyorum. Tamamen spontane gelişti, biz de bu kadar teveccüh göreceğini tahmin etmemiştik. Herkes telefonlarını çıkarıp çekmeye başladı ve ben bitirince de alkışladılar. Camiye gelip ziyaret etmek istediklerini söylediler. Camide 5 makamda ezan okuyorum ve bu onların çok ilgisini çekiyor. Hem Üsküdar'da hem de Amerika'da bu şekilde dine karşı ilginin başladığını, sesten etkilenip Kur'an-ı Kerim ne anlatıyor diye araştıranları gördüm."