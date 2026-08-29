Amerikan Üniversite Öğrencileri İsrail Soykırımını Destekliyor

ABD'deki üniversite öğrencilerinin yüzde 74'ünün, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katıldığı belirlendi.

Brandeis Üniversitesine bağlı Maurice and Marilyn Cohen Modern Yahudi Araştırmaları Merkezinin Ağustos 2026 tarihli raporunda, ABD'deki üniversite öğrencilerinin, Filistin ve İsrail'e ilişkin tutumları incelendi.

Araştırma, 2025-2026 akademik yılında ABD genelindeki 303 üniversiteden 3 bin 989 lisans öğrencisinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 77'si Filistin halkı hakkında olumlu görüşlere sahipken, İsrail halkına olumlu bakanların oranı yüzde 52 oldu.

Siyasi aktörlere yönelik olumlu görüşlerin ise daha düşük olduğu görüldü.

Öğrencilerin yüzde 41'i Filistin yönetimine olumlu bakarken bu oran İsrail hükümeti için yüzde 15'te kaldı.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı İsrail hükümeti hakkında "çok olumsuz" görüş, yüzde 39'u "olumsuz" görüş bildirdi.

Öğrencilerin çoğunluğu İsrail'in soykırım yaptığı görüşüne katılıyor

Araştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katılırken, yüzde 25'lik kısım buna katılmadığını belirtti.

Öğrencilere, "Filistinlilerin bir Filistin devletinde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğu" görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 82'si bu görüşü desteklerken, yüzde 18'i karşı çıktı.