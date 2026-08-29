Amerikan Üniversite Öğrencileri İsrail Soykırımını Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amerikan Üniversite Öğrencileri İsrail Soykırımını Destekliyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li üniversite öğrencilerinin yüzde 74'ü, İsrail'in Filistin'e karşı soykırım yaptığını düşünüyor.

ABD'deki üniversite öğrencilerinin yüzde 74'ünün, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katıldığı belirlendi.

Brandeis Üniversitesine bağlı Maurice and Marilyn Cohen Modern Yahudi Araştırmaları Merkezinin Ağustos 2026 tarihli raporunda, ABD'deki üniversite öğrencilerinin, Filistin ve İsrail'e ilişkin tutumları incelendi.

Araştırma, 2025-2026 akademik yılında ABD genelindeki 303 üniversiteden 3 bin 989 lisans öğrencisinin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 77'si Filistin halkı hakkında olumlu görüşlere sahipken, İsrail halkına olumlu bakanların oranı yüzde 52 oldu.

Siyasi aktörlere yönelik olumlu görüşlerin ise daha düşük olduğu görüldü.

Öğrencilerin yüzde 41'i Filistin yönetimine olumlu bakarken bu oran İsrail hükümeti için yüzde 15'te kaldı.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı İsrail hükümeti hakkında "çok olumsuz" görüş, yüzde 39'u "olumsuz" görüş bildirdi.

Öğrencilerin çoğunluğu İsrail'in soykırım yaptığı görüşüne katılıyor

Araştırmada, öğrencilerin yüzde 74'ü İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı görüşüne katılırken, yüzde 25'lik kısım buna katılmadığını belirtti.

Öğrencilere, "Filistinlilerin bir Filistin devletinde kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğu" görüşüne katılıp katılmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 82'si bu görüşü desteklerken, yüzde 18'i karşı çıktı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikan Üniversite Öğrencileri İsrail Soykırımını Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

00:20
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek’ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum
00:18
Uğurcan Çakır’dan sakatlığı hakkında açıklama
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama
00:06
Göztepe’den Galatasaray maçı hakemine tepki
Göztepe'den Galatasaray maçı hakemine tepki
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 00:30:57. #7.12#
SON DAKİKA: Amerikan Üniversite Öğrencileri İsrail Soykırımını Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement