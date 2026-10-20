Amsterdam\'da 9 ülkeden 40 hukukçu, YTB\'nin 13. buluşmasında bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen "Yurt Dışı Hukukçular Buluşması"nın 13'üncüsü, Avrupa'nın 9 ülkesinden 40 hukukçunun katılımıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, YTB Başkanı Abdulhadi Turus'un katılımıyla gerçekleşen "13. Yurt Dışı Hukukçular Buluşması" kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya ve Romanya'dan 40 avukat ve hukuk danışmanının bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, çalıştay formatında 3 gün süren programda, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının karşılaştıkları hukuki sorunlar, ayrımcılık ve hak ihlalleri ile hukuki destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı belirtildi.

Program kapsamında "Hukuk Hizmetlerinin Mağdurlara Ulaşması" başlıklı oturuma katılan Turus, "Hak aramak kadar, hak arama yollarına ulaşabilmek de önemli. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kimi zaman ayrımcılığa, kimi zaman aile, çalışma hayatı veya mal varlığıyla ilgili hukuki sorunlara maruz kalabiliyor. Böyle durumlarda doğru hukuki desteğe zamanında ulaşabilmeleri büyük önem taşıyor. Biz YTB olarak vatandaşlarımızın haklarını bilmelerini, karşılaştıkları ihlaller karşısında etkili başvuru yollarını kullanabilmelerini ve ihtiyaç duyduklarında doğru hukuki desteğe erişebilmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YTB'nin hukuk ve insan hakları alanında yürüttüğü çalışmalara da değinen Turus, YTB'nin saldırı ve hak ihlallerinin raporlanması, hukuk alanında uzman insan kaynağının yetiştirilmesi ve vatandaşların hak arama süreçlerinin desteklenmesi amacıyla farklı programlar yürüttüğünü belirtti.

Amsterdam'da düzenlenen program, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.