Akyazı, Kocaali, Taraklı Belediye Başkanları ve SATSO Başkanı Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Akyazı, Kocaali, Taraklı Belediye Başkanları ve SATSO Başkanı Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Akyazı, Kocaali, Taraklı Belediye Başkanları ve SATSO Başkanı Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkanlar, ajansın güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla ülkemizin sesini dünyaya duyurduğunu vurgulayarak kutlama mesajları paylaştı.

06.04.2024 20:15  Güncelleme: 20:17
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Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Akyazı Belediye Başkanı Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele sürecinde milletin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 104 yaşında olduğunu anımsatarak, "Geçmişten günümüze, güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışıyla ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kocaali Belediye Başkanı Yüzücü de ajansın kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Halide Edip Adıvar, Yunus Nadi ve emeği geçenleri rahmet ve minnetle andı.

Görevi başında hayatını kaybeden ajans mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Yüzücü, mesajında "Bütün kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da sosyal medya hesabından "Milletimizin sağlıklı ve güvenilir haber alma aracı olan Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yılı kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ ise Anadolu Ajansının Anadolu'daki Milli Mücadelenin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu belirterek, "Anadolu Ajansının 104. kuruluş yılını kutluyor, tüm ajans çalışanlarına başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

İbrahim Pilavcı, Bilal Soykan, Akyazı, Ajans, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı, Kocaali, Taraklı Belediye Başkanları ve SATSO Başkanı Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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