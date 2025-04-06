Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı

AK Parti Kırşehir temsilcileri, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2025 18:16
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Erkan, mesajında, Milli Mücadele'nin sesi olmak ve milletin bağımsızlık kararlılığını dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de büyük zorluklar içinde kurulan Anadolu Ajansının, bugün 105 yıllık tecrübesiyle küresel düzeyde güvenilir ve etkin bir haber kaynağı olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Erkan, "Tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında hakikatin izini süren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emek veren tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Ünsal ise AA'nın başarılı çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

Milli Mücadele'nin sesi, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü kalemi olan Anadolu Ajansının 105 yaşında olduğunu anımsatan Ünsal, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne kadar milletimizin haber alma hakkını savunan, ilkeli ve güvenilir yayıncılığıyla örnek olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz."

İl Genel Meclis Başkanı Ozan da AA'nın sadece Türkiye'de değil, dünyadaki savaş, yoksulluk ve afet gibi insanlık dramlarını da duyurduğunu aktardı.

Tüm çalışanlarını tebrik eden ve AA ailesine başarılar dileyen Ozan, "Dünyadaki sesimiz, kulağımız ve gözümüz olan, ülkemizle ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde dünyaya ulaştıran Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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