Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak, mesajında, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde Türk milletinin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla temelleri atılan Anadolu Ajansının, 106 yıldır doğru haberciliğin mimarı hakikatin sesi ve milli duruşun sarsılmaz teminatı olduğunu belirtti.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ak, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Anadolu'nun gür sesi' olarak tarif ettiği bu köklü kurum, savaş meydanlarından meclis kürsülerine, insan hikayelerinden dünya gündemine kadar her zaman ve her yerde tarihe canlı tanıklık etmiş, ülkemizin ve milletimizin sesi olmuş, hakikatin izinden ayrılmamıştır. Bir asrı aşan şerefli geçmişiyle ilkelerinden taviz vermeyen bu koca çınar, bugün de dijital çağın bilgi kirliliğine karşı en güçlü duruşu sergileyerek ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir haber kaynağı olma niteliğini başarıyla sürdürmektedir. Sunduğu zengin içerik ve haber akışıyla ülkemizin yanı sıra dünyada milyonlarca insana ulaşan Anadolu Ajansı, teknolojinin sunduğu imkanları en doğru şekilde kullanarak dijitalleşen dünyada da gücüne güç katmaya devam etmektedir."

Ak, Anadolu'nun ruhunu dünyaya taşıyan AA'nın asırlar boyu aynı vakur duruşla ve tarafsızlık ilkesiyle var olmasını temenni etti.