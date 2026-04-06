Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu protokolü, AA'nın 106. yılı için kutlama mesajları yayımladı ve başarıları vurgulandı.

Bolu protokolü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, mesajında, AA'nın Anadolu'nun özgür sesi olarak Milli Mücadele'yi dünyaya duyurduğunu belirterek, dünyanın her noktasındaki mazlum ve mağdurların sesi olan, Türkiye'nin küresel markası haline gelen Anadolu Ajansına nice asırlar diledi.

Bolu Milletvekili İsmail Akgül ise AA'nın aynı zamanda milletin sesi, hafızası ve vicdanı olduğunu vurguladı.

Kurulduğu günden itibaren zor şartlar altında dahi doğru ve güvenilir habercilik anlayışından taviz vermeyen Anadolu Ajansının, uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştığını aktaran Akgül, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle anıyor, bugün görev yapan tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de 106 yıldır güvenilir haberciliğin en önemli merkezlerinden biri olan Anadolu Ajansının, bugün de doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin simgesi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, AA'nın Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmada tarih görev üstlendiğini aktardı.

AA'nın 106 yıldır Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerine tanıklık ettiğini, doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun en güvenilir bilgi kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Alemdar, AA'nın özellikle ekonomi, ticaret, sanayi ve üretim alanlarındaki yayınların iş dünyasının görünürlüğünü artırdığını ve kamuoyunun bilinçli bilgilendirilmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Suat Güner ise Anadolu Ajansının kuruluşundan bugüne kadar "haberde güven" ilkesinden ödün vermeden Türkiye'nin ve milletin gür sesi olmayı sürdürdüğünü belirterek, AA'nın dünyadaki mazlumların da sesi haline geldiğini kaydetti.

Milli bir hafıza niteliği taşıyan AA'nın, doğru ve tarafsız haberciliğiyle dezenformasyonun yaygınlaştığı bugünlerde adeta bir doğruluk kalesi olarak dimdik ayakta olduğunu ifade eden Güner, "Kar kış demeden, gece gündüz demeden Bolu'dan haberleri bizlere ulaştıran, şehrimizin sesi olan Anadolu Ajansı muhabirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin tanıtımına, gelişimine ve demokrasimize sağladığınız katkılar her türlü takdirin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İl Başkanı İlhan Durak da Anadolu Ajansının kuruluşundan bu yana tarafsız, hızlı ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu doğru bilgilendirilmesinde kritik bir görev üstlendiğini bildirdi.

AA muhabirlerinin şehrin gelişimi, tanıtımı ve kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesine katkı sunduğunu aktararak, gece gündüz demeden görev yapan AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ekonomi, Güncel, Medya, Bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:11:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.