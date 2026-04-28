Anadolu Hackathon'da 100'ü aşkın ekip yarıştı, 9 ekip ödüllendirildi - Son Dakika
Anadolu Hackathon'da 100'ü aşkın ekip yarıştı, 9 ekip ödüllendirildi

28.04.2026 12:01
Yandex Türkiye ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen Anadolu Hackathon'da 60'tan fazla üniversiteden 100'ün üzerinde ekip yarıştı. Üç kategoride birincilere 70 bin TL ödül verildi.

Yandex Türkiye ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ortaklığında düzenlenen Anadolu Hackathon'un kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi. 60'tan fazla üniversiteden 100'ün üzerinde ekip, toplu taşıma optimizasyonu, teslimat rotaları iyileştirme ve hava durumu bilgilerinin sunumu kategorilerinde çevrim içi yarıştı. Her kategoride kazanan ekipler ödüllendirildi.

Kapanış töreninde SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşma yaptı. Popovskiy, Yandex'in Türkiye'de yerel bir firma olma hedefiyle genç yetenekleri desteklediğini belirtti. SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabit Horoz, müfredatta yapay zeka derslerine yer verdiklerini ifade etti. Güler ise Türkiye'nin dijital dönüşümünde bu tür programların önemine vurgu yaptı.

Son Dakika Güncel Anadolu Hackathon'da 100'ü aşkın ekip yarıştı, 9 ekip ödüllendirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Anadolu Hackathon'da 100'ü aşkın ekip yarıştı, 9 ekip ödüllendirildi - Son Dakika
