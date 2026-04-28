Anadolu Hayat Emeklilik\'in aktif büyüklüğü yüzde 62 arttı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki toplam fon büyüklüğü 400 milyar TL'ye ulaşırken, aktif büyüklük geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 arttı. Genel Müdür Serkan Uğraş Kaygalak, gönüllü BES ve otomatik katılım fon büyüklüğünün yüzde 66 artarak 400 milyar TL'ye, katılımcı sayısının ise 3,4 milyona yaklaştığını belirtti. 18 yaş altı segmentinde 393 bin çocuk katılımcı ile yüzde 23,2 pazar payına sahip olduklarını vurguladı. Hayat sigortası prim üretimi yüzde 29 artışla 5,7 milyar TL'ye, aktif büyüklük 467 milyar TL'ye, özkaynaklar 10,6 milyar TL'ye ve net dönem karı 1,7 milyar TL'ye ulaştı.

Kaygalak, Türkiye'de 'Eşit Ücret Sertifikası' alan ilk emeklilik ve hayat sigortası şirketi olduklarını duyurdu. Uluslararası Eşit Ücret Vakfı tarafından yapılan denetimler sonucunda cinsiyet temelli ücret farkı bulunmadığı tescillendi. 2025 sonu itibarıyla çalışanların yüzde 57'sini, yöneticilerin yüzde 49'unu kadınlar oluştururken, doğum izni sonrası işe dönüş oranı yüzde 94 oldu. Ayrıca 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladıklarını belirten Kaygalak, sürdürülebilirlik ve şeffaflık odaklı stratejilerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.