Anadolu Otoyolu\'nda 4 araç karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Cankurtaran mevkisinde S.Ç'nin kullandığı 06 BJY 340 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 otomobil ile 2 tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan A.Ç. hafif yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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