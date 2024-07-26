Anadolu Otoyolu\'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca mevkiinde, Ercan Eroğlu'nun kullandığı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki minibüs çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu'nun (15) yaşamını yitirdiğini belirledi.

YARALI DEDE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) ile dede Mustafa Çatak (65) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Çatak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.