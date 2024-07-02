Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Yangını Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan bir otomobil, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu. İzmit geçişi Prof. Dr. Mustafa İnan Viyadüğü'nde meydana gelen yangın, otomobilin kullanılamaz hale gelmesine ve viyadüğün altındaki otluk alana sıçramasına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle her iki yangın da söndürüldü ve ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

02.07.2024 20:35
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan otomobil, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İzmit geçişi Prof. Dr. Mustafa İnan Viyadüğünde henüz sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. Otomobilden yükselen alevler, viyadüğün altındaki otluk alana da sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince her iki yangın da söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın dolayısıyla Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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