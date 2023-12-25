Anadolu Otoyolu\'nda şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde gerçekleştirilen yol kontrolünde şampuan kutusunun içinde uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otoyolun Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araca "Tango" isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine araçtaki 3 şüphelinin üzerlerinde ve çantalarında arama yapıldı.

Aramalarda, çantadan çıkarılan şampuan kutusundan 22 gram esrar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca biri ruhsatsız diğeri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca ve silahlara ait 2 şarjör ve bir miktar mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.