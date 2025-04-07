Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası

Sakarya'da makas atan tır yüzünden 15 km araç kuyruğu oluştu. Ulaşım kontrollü açıldı.

07.04.2025 22:16
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesiminde makas atan tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul İstikametinde B.J. (44) iaresindeki 72 BF 474 plakalı tır, Hendek ilçesi mevkisinde makas attı. Yolun ortasında duran tırın kupa ve dorse kısmı 3 şeridi birden kapattı.

Ulaşıma kapanan güzergahta yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma, otoyolun İstanbul istikametini kaza yerinden yaklaşık 30 kilometre geride bulunan Düzce kesimindeki Gölyaka gişelerinden itibaren trafiğe kapattı.

Güzergahı kullanan araçlar, bir süre gişelerden D-100 kara yoluna yönlendirildi, daha sonra yolun 2 şeridi kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Tırın yoldan kaldırılmasının ardından Gölyaka gişelerinden tekrar ulaşım sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Tır Kazası - Son Dakika

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