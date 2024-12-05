Anadolu Otoyolu\'nda TIR Kazası: Yol 1 Saat Kapalı Kaldı

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ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, makas atarak yolu kapattı. Bu sırada arkadan gelen otomobil de TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki viyadüklerde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Romanya uyruklu Iona V.'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı TIR, kontrolden çıkıp makas attı. Arkada aynı yönde giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Kazayı 2 sürücü de yara almadan atlattı. TIR yolu kapattığından otoyolun İstanbul yönünde de ulaşım durdu. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından TIR, çekiciyle yolun kenarına çekildi. Yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,