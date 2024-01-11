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Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde emniyet şeridinde park halinde bulunan bir tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kurtarma çalışmalarının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı, ancak araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönecek.

Anadolu Otoyolu\'nda Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
11.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:31
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde emniyet şeridinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Salim Özcan idaresindeki 34 FUC 978 plakalı kamyonet, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan Yusuf Yıldız kontrolündeki 06 TV 298 plakalı tıra Bolu Doğu Gişeleri mevkisinde arkadan çarptı.

Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücü Özcan, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekiplerince yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Yaralı sürücü ambulans içinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, kurtarma çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Ulaşımın, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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