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Anadolu Otoyolu'nda tırın damperi tabelaya çarptı, Ankara istikameti kontrollü trafiğe açıldı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tırın damperi tabelaya çarptı, Ankara istikameti kontrollü trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bir tırın açılan damperi, elektronik trafik işaret tabelasına çarparak yola devirdi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Anadolu Otoyolu\'nda tırın damperi tabelaya çarptı, Ankara istikameti kontrollü trafiğe açıldı
27.12.2023 - 19:51,
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın açılan damperinin tabelaya çarpması nedeniyle kapanan Ankara istikametindeki ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.

S.D. idaresindeki 34 DA 8388 plakalı tırın damperi, otoyolun Körfez kesimi Gişeler mevkisi Ankara yönünde açılarak elektronik trafik işaret tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tabela yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin çalışması sonucu damperin kaldırılıp, yola düşen tabelanın refüje alınmasıyla, otoyolun Ankara yönündeki ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda tırın damperi tabelaya çarptı, Ankara istikameti kontrollü trafiğe açıldı - Son Dakika
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