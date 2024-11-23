Anadolu Otoyolu'nda Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşım Durdu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşım Durdu

Anadolu Otoyolu\'nda Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşım Durdu

Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde ulaşımın durmasına neden oldu. Hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR'lar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ve jandarma ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

23.11.2024 22:07  Güncelleme: 22:11
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ANADOLU OTOYOLUNUN CANKURTARAN MEVKİSİNDE ULAŞIM DURDU

Bolu'nun Gerede ilçesi mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolunda ulaşım durdu. Otoyolun Cankurtaran mevkisinin Ankara yönünde meydana gelen hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR'lar nedeniyle ulaşımın durması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım D-100 karayoluna yönlendirildi. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşım Durdu - Son Dakika

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