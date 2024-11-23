Anadolu Otoyolu\'nda Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşım Durdu

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ANADOLU OTOYOLUNUN CANKURTARAN MEVKİSİNDE ULAŞIM DURDU

Bolu'nun Gerede ilçesi mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolunda ulaşım durdu. Otoyolun Cankurtaran mevkisinin Ankara yönünde meydana gelen hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR'lar nedeniyle ulaşımın durması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ve jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım D-100 karayoluna yönlendirildi. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,