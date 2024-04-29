Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu\'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken diğer yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

29.04.2024 23:03
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Balıkesir istikametine giden şehirler arası otobüs firmasına ait M.O. idaresindeki 16 ABS 148 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Gebze geçişi gişeler mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken araçtaki diğer yolcular firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.

Yolculardan Haktan Orak, AA muhabirine, Balıkesir'e giderken otobüsün bariyerlere çarptığını belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış, Allah beterinden korusun." dedi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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