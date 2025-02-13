Anadolu Rock Müziğinin İkonları Kırşehir'de Anılacak - Son Dakika
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Anadolu Rock Müziğinin İkonları Kırşehir'de Anılacak

Kırşehir Belediyesi, Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'yı 17 Şubat 2025 tarihinde düzenleyecekleri ücretsiz konserle anacak. Konser, Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

13.02.2025 11:21  Güncelleme: 11:49
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(KIRŞEHİR)- Anadolu rock müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenecek konserle anılacak.

Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası,Barış Manço, Erkin Koray ve Cem Karaca'yı 17 Şubat 2025 pazartesi günü saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki konserle anacak.

Özgür Taşkın yönetiminde, Kırşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından hazırlanan ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserde Barış Manço'nun özgün eserleri, Erkin Koray'ın unutulmaz şarkıları ve Cem Karaca'nın toplumsal mesajlarla yoğrulmuş şarkıları yeniden yorumlanacak.

Belediye Başkanım Selahattin Ekicioğlu, "Anadolu rockın üç çınarı için birlikte söylüyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek olan ücretsiz konsere vatandaşları davet etti.

Kaynak: ANKA

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